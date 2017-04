De tocht begon op het Museumplein. Daar keren de demonstranten weer terug na een wandeling van 3,9 kilometer door Amsterdam.

Foto: Ruben Eg

De klimaatmars is onderdeel van de People’s Climate March. Dit is een wereldwijd evenement om aandacht te vragen voor klimaatverandering. Ook in steden als New York en Londen gingen mensen de straat op.