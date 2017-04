Vergistoeristen gespot

Koninginnedag werd in 2013 voor het laatst op 30 april gevierd. Veel toeristen hebben echter nog een reisgids van voor die tijd, waarin de datum nog niet is aangepast naar 27 april. Wel staat netjes vermeld dat het ’geen Oranjedag kan zijn op zondag’ en dat we dus vandaag op de 29e Koninginnedag zouden hebben gevierd.

De laatste paar jaren werden er nog regelmatig oranje uitgedoste toeristen gespot die zich in de datum hadden vergist. Vorig jaar werd er in Amsterdam zelfs een ’Missed The Boat Party’ georganiseerd voor deze buitenlandse pechvogels, wat een groot succes werd.