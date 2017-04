Geen steun Rutte voor schrappen Straatsburg

Volgens de VVD-leider is het niet realistisch te denken dat dit gaat werken omdat er een verdragswijziging voor nodig is. Het Europees Parlement stelde deze week voor om Frankrijk het Europese medicijnagentschap (EMA) en de bankenautoriteit (EBA) te gunnen in ruil voor het opgeven van Straatsburg als maandelijkse vergaderplek van het Europees Parlement. Het geldverslindende verhuiscircus van Brussel naar Straatsburg en weer terug vormt voor velen een grote frustratie, maar Frankrijk houdt er aan vast.

„Ik zie het niet zomaar gebeuren, want een verdragswijziging is heel ingewikkeld”, aldus Rutte. Ook Nederland is niet zomaar te porren voor opbreking van het Verdrag van Lissabon, zei hij.

Nederland aast net als veel alle andere landen op de komst van het EMA. Dit agentschap is nu nog in Londen gehuisvest, maar moet als gevolg van de Brexit naar een EU-land verhuizen.

Op een Brexit-top zaterdag in Brussel hebben voorzitter van de Europese Commissie Juncker en president van de Raad Tusk de procedure uitgelegd. Er worden nu criteria opgesteld waaraan geïnteresseerde landen moeten voldoen om een kans te maken. Rutte denkt dat Nederland hoge ogen gooit voor het EMA.

De Europese leiders waren het in recordtijd eens over de onderhandelingsrichtlijnen voor de Brexit. Voor het eerst waren de 27 formeel bij elkaar zonder de Britten. Allereerst moet er overeenstemming komen over de rechten van EU-burgers in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. Daarnaast moet er duidelijkheid komen over de eindafrekening voor het VK dat als EU-land financiële verplichtingen is aangegaan die ook na een Brits vertrek doorlopen.

Tot slot vormt Ierland een belangrijk thema omdat over het eiland een grens komt te lopen tussen Ierland (EU) en Noord-Ierland (VK). Hoe ’hard’ die grens wordt is een gevoelige zaak.

Pas als er op deze thema’s voldoende voortgang is geboekt kan er over een toekomstige relatie worden gesproken met de Britten, is nu formeel vastgelegd door de EU-landen. Rutte verwacht zware en ingewikkelde onderhandelingen. „Het is belangrijk om nu kalm te blijven”, zei hij.

Vooralsnog trekken de 27 landen eensgezind op. Dat sommige landen de Britten flink willen laten bloeden voor een vertrek uit de EU is volgens hem achterhaald. „Dat is een beetje weggeëbd. Iedereen zit er realistisch in.”