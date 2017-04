Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Lekke pakking oorzaak ammoniaklek Zwaagdijk

54 min geleden

ZWAAGDIJK - Een defecte pakking was de oorzaak van een lekkage in een koelleiding bij opslagbedrijf Koelhuis WFO in Zwaagdijk. De brandweer heeft de afsluiter dichtgedraaid, waardoor er geen ammoniak meer kan lekken. Het bedrijf gaat de pakking vervangen.