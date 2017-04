premium

Klaas Otto ontkwam aan moord

49 min geleden

ETTEN LEUR - Klaas Otto, oprichter van motorclub No Surrender, denkt dat iemand hem op 15 februari om het leven heeft willen brengen. Otto ging die dag naar Etten-Leur voor een afspraak, maar hij denkt dat hij in een hinderlaag is gelokt, zegt zijn advocaat Louis de Leon na een bericht in BN DeStem.