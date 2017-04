Privéfeestje jarige koning in grote wintertuin

De gasten kregen bij het met plastic afgeplakte hek van de koninklijke stallen nauwelijks de kans om te poseren voor de fotografen. De koning beschouwt het diner blijkbaar als een privé-feestje, in tegenstelling tot het diner met 150 jarigen van een avond eerder, in het Paleis op de Dam.

Voor de gelegenheid is de sfeervolle, historische binnenplaats van het stallencomplex overdekt met een grote tent. In de betegelde stalruimtes staan meestal de AA-auto’s, koetsen en paarden. Nu zijn de galerij voor de staldeuren en de binnenplaats grotendeels ingericht met planten in grote potten, waardoor een grote wintertuin ontstond: een feestzaal voor de 50-jarige koning.

Koninklijke gasten

Onder de gasten zouden de Spaanse koning Felipe en koningin Letizia zijn, de Noorse kroonprins Haakon, prinses Mette-Marit, zijn zus Märtha Louise en de Zweedse kroonprinses Viktoria.

De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia. Foto: ANP

Een enkeling, onder wie prins Carlos de Bourbon de Parme en prinses Annemarie, nam de moeite bij binnenkomst even te zwaaien naar de camera’s.

Pieter van Vollenhoven. Foto: ANP

Ook mode-ontwerper Edouard Vermeulen begeeft zich vanavond onder de persoonlijke vrienden van koning Willem-Alexander.

Prins Floris en zijn vrouw Aimée. Foto: ANP

Prinses Mabel en de prinsen Pieter-Christiaan en Floris waren ook aanwezig. Voor de ingang van de Stallen stonden enkele tientallen nieuwsgierigen, maar die kregen niet veel te zien.

Sportmiddag

Totdat de dansmuziek begint, kunnen zij allemaal bijkomen van de sportmiddag op de Rotterdamse Maasvlakte. In een soort zeskamp namen de genodigden het in verschillende teams tegen elkaar op, elk team in hun eigen kleur sportkleding. De stevige wind maakte het op het strand, zwaar bewaakt en afgeschermd door de politie, overigens niet makkelijk om te scoren.

Het feestelijke diner van vanavond eindigt naar verwachting met een dj met dansmuziek. Morgen wacht enkele genodigden nog een brunch op villa De Eikenhorst in Wassenaar, als afsluiting van het dagenlange koninklijk verjaardagsfeest.

