premium

Dronken hardrijder tien keer over de kop

Gisteren, 23:57

HENDRIK-IDO-AMBACHT - Een man die veel te hard over de A15 bij Hendrik-Ido-Ambacht reed, is tien keer over de kop geslagen toen hij de macht over zijn auto verloor. Hij wist nog uit het wrak te komen en probeerde weg te rennen, maar werd door agenten opgepakt. Volgens de politie was de veertigjarige Rotterdammer dronken.