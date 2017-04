Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

’Jonge man gereanimeerd na steekpartij Zaandam’

1 uur geleden Redactie

Zaandam - Bij een steekpartij aan de A.F. de Savornin Lohmanstraat in Zaandam is zaterdagavond een man ernstig gewond geraakt. Volgens ooggetuigen is het slachtoffer dat ter plekke gereanimeerd werd een jonge, mogelijk minderjarige, man.