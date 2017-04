Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Nederlandse smokkelaars in Tirol opgepakt

43 min geleden

INNSBRUCK - In Oostenrijk zijn vrijdag twee Nederlanders aangehouden met 130 sloffen sigaretten in de auto. De smokkelaars werden door douanebeambten tegengehouden bij de grensplaats Pfunds in de deelstaat Tirol, melden lokale media.