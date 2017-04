Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Kruisen voor vluchtelingen op dodenherdenking

34 min geleden

AMSTERDAM - Met drieduizend witte papieren kruisen in het gras wordt op 4 mei op het Rembrandtplein in Amsterdam stilgestaan bij de vluchtelingen die het leven lieten onderweg naar Europa. Initiatiefnemer Rikko Voorberg wil Nederland daarmee dwingen tijdens de dodenherdenking ook stil te staan bij de slachtoffers „die wij, bedoeld of onbedoeld, zelf maken.”