Dodelijk weekend: Drie doden door steekpartijen

De steekpartij in Nijmegen vond rond 02.15 uur ’s nachts plaats in een café in de In de Betouwstraat.

Het slachtoffer zou het eerder op de avond aan de stok hebben gekregen met een 30-jarige man uit Beuningen. Die vertrok en keerde later terug met een mes. Enkele uren na de steekpartij kon de politie deze man oppakken.

Het slachtoffer raakte zwaargewond en overleed later aan zijn verwondingen, zo maakte de politie zondagochtend bekend. Ook een andere man raakte gewond.

Waar de ruzie tussen de mannen over ging is niet bekend.

In Zaandam werd een 16-jarige jongen op straat aangevallen. Foto: Lorenzo Derksen

In het centrum Zaandam werd een 16-jarige jongen uit Assendelft rond 23.00 uur op straat aangevallen. Hij overleed ter plekke.

Over de toedracht is nog niets bekend en ook is er niemand opgepakt. Het onderzoek is in volle gang.

Reanimatie mocht niet meer baten na de steekpartij in Oss. Foto: AS Media

In Oss werd een man in een woning doodgestoken. Hij werd op straat behandeld door ambulancepersoneel, maar hulp mocht niet baten. Ook hier is de dader op de vlucht en is niet bekend wat de aanleiding voor het geweld was.