Politie zoekt getuigen na dood jongen

De jongen werd rond 23.00 uur neergestoken in de Savornin Lohmanstraat in het centrum van Zaandam. Er is een grootschalig politieonderzoek opgestart, waarbij de politie een aantal getuigen heeft gesproken. „Maar er waren op dat moment meer mensen op straat, de plaats delict ligt in het uitgaansgebied. Dus we komen graag in contact met mensen die wat gezien hebben die wij nog niet hebben gesproken”, zegt de woordvoerder van de politie in Noord-Holland.

Volgens getuigen zou de jongen achterna zijn gezeten, maar de politie kan dit verhaal niet bevestigen.

Weet u meer over deze zaak? Mail De Telegraaf