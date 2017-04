Verderop raasde een 22-jarige automobilist met 102 kilometer per uur over de Ringbaan Oost, ook binnen de bebouwde kom. Hij mocht zijn rijbewijs nog net houden, omdat de politie ter correctie 4 kilometer per uur van de gemeten snelheid aftrok en hij dus net geen 50 kilometer per uur te snel reed.

Tot slot zoefde iemand met 97 kilometer per uur over de Schouwburgring, in het centrum van de Brabantse stad.