Tegen 23.00 uur merkten agenten op het Zandpad in Breukelen een opvallend slingerend voertuig op. De bestuurder werd aan de kant gezet en na een blaastest bleek dat hij te veel gedronken had. Uit de politiesystemen kwam al snel naar voren dat de man al negen keer eerder om die reden was gepakt. Ook bleek hij niet over een rijbewijs te beschikken, iets wat hem ook al meerdere processen-verbaal had opgeleverd.

Om te voorkomen dat de man wederom in de fout gaat, is zijn auto in beslag genomen. De man zit vast.