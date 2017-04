Politie onderzoekt natuurbranden

In de omgeving van de Holtweg in Beuningen ontstond zondag even na het middaguur een heidebrand. Een dag eerder werd tot vier keer toe brand geconstateerd aan de Brandlichterweg in Denekamp. Ook een stuk heide langs de Bergvennenweg bij Lattrop-Breklenkamp werd zaterdagmiddag getroffen.

,,Gezien het grote aantal branden in zeer korte tijd in deze omgeving is de politie een onderzoek gestart," aldus de politie. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De branden waren allen redelijk snel onder controle.