Nog een verzethuis in uitgebreide Anne Frank Huis

Er zit nog een verzetswoning in het flink uitgebreide museum. Op de plek waar nu de uitgang zit van het Anne Frank Huis, op het vroegere adres Westermarkt 10, zaten ook onderduikers.

Het pand, dat bewoond werd door Theo en Nel Storck en hun twee dochters, was een belangrijke schakel in het Amsterdamse verzet. In het huis werden vluchtelingen, waaronder joden, opgevangen. Ook werden hier de verboden kranten Trouw en De Waarheid over de stad verdeeld en werden er wapens voor het verzet bewaard. Het blonde meisje met vlechten dat door Anne Frank in de binnentuin is gezien, is dochter Thea van het echtpaar Storck geweest.

'We moeten vooruit'

Ook de zussen Nel (1925) en Leny Nanninga (1933) zaten hier tijdens de oorlog enige tijd ondergedoken. Niet eerder vertelden zij hun verhaal. „In de jaren na de oorlog werd er eigenlijk niet over gesproken. „Ik denk dat we het allemaal wegstoppen”, zegt Nel. „Het credo was altijd: Het is voorbij en we moeten vooruit.”

Theo en Nel Storck waren hun oom en tante. „Misschien heeft Anne ons ook wel gezien in de binnentuin. Hadden we maar geweten dat ze met haar familie om de hoek zat ondergedoken. Via de garage op de Westermarkt 10 hadden ze een vluchtroute gehad.”

