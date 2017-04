De brand aan de Wouwerbeekseweg werd zondagavond omstreeks 20.30 uur ontdekt en ging gepaard met veel rook. De brandweer rukte met veel eenheden uit. De kwekerij die deels is afgebrand bevond zich in twee loodsen van 40 bij 50 meter. Beide loodsen zijn verloren gegaan.

De rook was in de wijde omgeving te zien en trok over het centrum van Breda. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Niemand is gewond geraakt.