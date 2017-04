TV voor onze abonnee!

Thuis of onderweg, 24 uur per dag en zeven dagen per week: Telegraaf VNDG biedt nieuws, sport, entertainment en tal van andere korte spraakmakende programma’s. De app Telegraaf VNDG, waarmee u de actuele bewegende Telegraaf altijd bij zich hebt, is te downloaden via de Appstore en Google playstore.

In een mediawereld van woord én beeld wil De Telegraaf als toonaangevend nieuwsmerk voorop blijven lopen. Telegraaf VNDG is de televisie van de toekomst. De dienst sluit nauw aan bij de ontwikkeling dat steeds meer mensen geïnformeerd willen worden op een moment dat het hen uitkomt: alle uitzendingen zijn op afroep te bekijken. De nieuwsbulletins worden vanaf 06.00 uur ’s ochtends regelmatig ververst.