Snel cijfers over asielcriminaliteit

Afgelopen weekend ging ’s lands hoogste politiebaas Erik Akerboom diep door het stof over het achterhouden van cijfers over criminele asielzoekers. Akerboom wil nu koste wat kost voorkomen dat „het beeld ontstaat dat de politie wegkijkt bij zaken die maatschappelijk gevoelig liggen”. „Het is nooit de bedoeling geweest om De Telegraaf of welk medium dan ook het zwijgen op te leggen”, zegt de politiebaas.

De Telegraaf vroeg documenten op met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) over dit onderwerp, en kreeg aanvankelijk te horen dat die niet bestaan. Maar de politie heeft vorig jaar in detail bijgehouden hoeveel asielzoekers verdacht worden van criminaliteit. Om deze gegevens te verzamelen is zelfs een speciaal informatieknooppunt opgericht.

Dat kreeg de speciale bevoegdheid om gegevens naast elkaar te leggen uit politieregisters en de asielaanvragen. Normaal gesproken mogen om privacyredenen dit soort data niet zomaar gekoppeld worden. Omdat signalen binnenkwamen dat nieuwkomers uit veilige landen misbruik probeerden te maken van de drukte in de asielprocedure, kreeg de politie toestemming om beide bestanden te vergelijken.

De politie maakte pas melding van dit project nadat deze krant publiceerde over het achterhouden van de informatie. Juristen kijken nu welke resultaten van het knooppunt publiek kunnen worden gemaakt.

Korpschef Erik Akerboom betuigt op de website van de politie spijt over het afwijzen van het WOB-verzoek. „Dat hebben we niet goed ingeschat”, stelt hij. De korpschef stelde dit weekend bovendien dat het nooit de bedoeling is geweest om deze krant het zwijgen op te leggen, door ander nieuws aan te bieden in ruil voor het niet publiceren over de WOB-procedure.