Ook kregen de agenten vanuit een vluchtauto een vuurwapen op zich gericht, waarna de politie schoot.

Volgens de politie zijn de vermoedelijke daders in minstens twee auto's gevlucht. De daders zijn nog voortvluchtig.

De A16 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Klaverpolder en 's-Gravendeel. De politie is er bezig met een onderzoek, volgens de VerkeersinformatieDienst.