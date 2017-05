Kopstukken cokehandel in Leeuwarden opgepakt

Er werden acht mensen opgepakt, allen uit Leeuwarden in de leeftijd van 25 tot 33 jaar. Hoewel de politie meer aanhoudingen niet uitsluit, denkt ze de kopstukken van de bende te hebben opgepakt.

Bij de invallen zijn automatische vuurwapens, contant geld, vijftien voertuigen, een kleine hoeveelheid drugs en vuurwerk gevonden. Bij de politie bestond het vermoeden dat een groep Leeuwarders al enige tijd op grote schaal cocaïne verhandelde. De klantenkring blijkt uit ongeveer 200 mensen uit Leeuwarden en omstreken te bestaan.

Het onderzoek liep sinds december vorig jaar. Sinds die tijd kreeg de politie diverse verdachten in beeld, die zich bezighielden met de inkoop en de verkoop van de cocaïne. Het vermoeden bestaat dat de omzet van de bende over de afgelopen tijd enkele tonnen bedraagt. Waarschijnlijk werd de handel in auto’s gebruikt om het drugsgeld wit te wassen.

Het Openbaar Ministerie en de politie begonnen met een onderzoek na meldingen van overlast in de straat.