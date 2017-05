Landmacht oefent met ’oude zooi’

Een evaluatie door de Gezamenlijke Officieren Vereniging (GOV) maakt duidelijk dat ons leger op kernpunten tekort schiet. De grootste pijnpunten zijn haperende logistiek en een gebrek aan essentiële apparatuur zoals drones, radio’s en andere communicatiemiddelen.

Defensie zegt de punten uit het stuk dat is opgesteld door brigade-generaal b.d. en GOV-voorzitter Ruud Vermeulen te herkennen. De militair sprak ervoor met een serie bij de oefening betrokken leden, onder wie generaal Jan Swillens die het commando in Polen had.

