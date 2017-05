Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Duur ritje door Rijswijk

34 min geleden

RIJSWIJK - Een 42-jarige man uit Nootdorp kan de portemonnee trekken na een ritje door Rijswijk, bij Den Haag. Zondagmiddag werd hij betrapt toen hij met 147 kilometer per uur over de Laan van Hoornwijck scheurde waar 50 is toegestaan.