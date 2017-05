De Duitse supermarktketen had 500 stuks op voorraad. Die gingen vanochtend om 11 uur in de verkoop en waren binnen een uur uitverkocht. Voor degenen die misgrepen; er is nog wel een reservelijst.

Het vullen van het bad duurt wel even: er gaat 795 liter water in. Aldi waarschuwt dat de jacuzzi op een stevige, vlakke ondergrond moet staan. Is het bad eenmaal gevuld en zitten er vier mensen in, dan weegt de jacuzzi ruim 1100 kilo.