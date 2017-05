Efteling ziet omzeilen wachtrijen niet zitten

Volgens de site kunnen bezoekers die geen zin hebben in ellenlange wachtrijen deze voor 90 euro extra overslaan. Een regulier ticket voor het park kost al 90 euro. Met deze FastPass Premium kunnen gasten zonder reserveringen tien attracties in sneltreinvaart bezoeken. De optie is bedoeld als aanvulling op de bestaande, gratis FastPass-service. Op vertoon van deze kaart kunnen bezoekers een plekje in een attractie op een bepaald tijdstip reserveren. Zo hoeven mensen niet in de wachtrij te staan.

De Efteling wil dit systeem niet invoeren. „We hebben er wel over nagedacht. In de Verenigde Staten is zo’n pas heel gebruikelijk. We zien twee redenen om er echter niet aan te beginnen”, aldus de zegsvrouw van De Efteling. „Enerzijds vinden we dat iedereen in ons park gelijk is: of je nou veel of weinig te besteden hebt. Iedereen moet dus ook even lang wachten. Anderzijds zou dit systeem betekenen dat mensen die in een normale wachtrij staan dan nog langer moeten wachten. Dat is buitengewoon frustrerend. Wel proberen we het wachten voor mensen te veraangenamen door extra entertainment of een inleiding te geven van de attractie waar mensen voor in de wachtrij staan.”

’Systeem werkt’

In pretpark Walibi Holland denkt men daar anders over. Bezoekers kunnen er tegen betaling wachttijden fors reduceren. Voor een tientje extra kan men een plek in een attractie reserveren. De op dat moment geldende wachttijd kunnen deze personen elders doorbrengen. Voor twintig euro extra geldt dit reserveringssysteem ook en wordt de wachttijd tot de helft gereduceerd. Wie veertig euro bovenop de normale toegangsprijs neerlegt hoeft slechts tien procent van de op dat moment geldende wachttijd in de rij te staan. De woordvoerder van Walibi: „We werken nu een jaar of vier met dit systeem en we zien dat het werkt. Eerst moesten mensen er nog een beetje aan wennen, maar dat geldt voor al het nieuwe. Het blijkt een goed product te zijn.”

Disneyland Parijs komt later vandaag met meer informatie.