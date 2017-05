Minder belletjes naar de Belastingtelefoon

De daling is te verklaren doordat de fiscus steeds meer gegevens zelf vooraf invult. Ook zijn de hulpteksten op het formulier uitgebreid en aangepast, aldus een woordvoerster van het ministerie van Financiën. De meeste vragen gingen over de eigen woning en aftrekposten zoals studie- of zorgkosten.

De aangifte moest voor 1 mei binnen zijn. Bij de Belastingdienst zijn tot maandag ruim 8,7 miljoen aangiften binnengekomen, ongeveer evenveel als vorig jaar. Op zondag, de laatste dag voor de deadline, werd nog meer dan 288.000 keer aangifte gedaan.

Nog maar 1 procent van de belastingplichtigen deed aangifte op papier, 99 procent kwam online binnen. Dat leidde alleen op de eerste dag tot drukte op de website, verder verliep het elektronisch verkeer op rolletjes. Volgens de Belastingdienst is dat te danken aan de uitbreiding van de capaciteit van het systeem, van een ,,vierbaans- naar een zesbaanssnelweg".

Van de online-aangiften kwam 4 procent binnen via de app.