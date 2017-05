premium

Politie tast nog in duister over aangespoeld lichaam

19 min geleden Sander Wageman

BIDDINGHUIZEN - De dode vrouw die zondagochtend in het Veluwemeer aan de Harderdijk in Biddinghuizen werd gevonden, heeft nog steeds geen naam. Volgens een woordvoerster van de politie is het onderzoek nog in volle gang en zijn er aanwijzingen dat er sprake is van een misdrijf. Maar wat er is gebeurd en wie het slachtoffer is, blijft nog ongewis.