Vogels bedreigd, katten onder stroom gezet

Want dat gebeurt regelmatig, meldt Omroep West. Als gevolg daarvan is het slecht gesteld met de oer-Hollandse boerenlandvogels zoals de grutto en de kievit. Het aantal grutto’s is de afgelopen jaren zelfs met 60 procent afgenomen.

Het onder stroom zetten van de katten lijkt direct succesvol. Een lokale boer zegt dat hij sinds de invoering van het rooster geen kat meer heeft gezien.

Binnenhouden

Om het verorberen van bedreigde vogels verder in te dammen, roept de organisatie Weidevogelpact op om katten tijdens het broedseizoen van 15 maart tot en met 15 juni zoveel mogelijk binnen te houden. Is dat lastig, dan kan een belletje om de nek van de kat ook helpen, aldus de vogelclub.