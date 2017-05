Speciale Feyenoord-roos voor kampioenschap

Is het de goden verzoeken? Bloemist John Scheurkogel denkt van niet. „Het zal best een spannende wedstrijd worden, zeker op kunstgras, maar ik geloof in een overwinning,” zegt hij tegen RTV Rijnmond.

Foto: ANP

De roos heeft hij bij de kweker eerst laten waxen en daarna aan de buitenkant zwart en aan de binnenkant rood-wit laten spuiten. En mocht onverhoopt niet gewonnen worden tegen Excelsior, dan houden ze het nog wel een weekje vol, aldus de bloemist. „Het zijn sterke rozen en door de wax kunnen ze twee tot drie weken blijven staan.”

Foto: ANP

De rozen kosten drie euro en zijn in eerste instantie bedoeld voor supporters, maar stiekem hoopt de bloemist dat hij gevraagd wordt om het officiële kampioensboeket voor de spelers te mogen samenstellen.