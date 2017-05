’Bus Vitesse is hufterproof’

Vitesse won voor het eerst in het 125-jarig bestaan een echte prijs door in de bekerfinale AZ te verslaan: 0-2.

„De spelers voetballen normaal gesproken ook gewoon door in de regen, dus hier moeten ze ook tegen kunnen”, zegt busverhuurder Erik Bergboer tegen Omroep Gelderland.

De Vitesse-spelers rijden in een klassieke bus van meer dan 30 jaar oud door de stad. De bus is een cabrio geworden omdat het dak er vanaf is gezaagd. Volgens Bergboer kan er gedurende de rit over 17 kilometer prima in gefeest worden. „Die bus is hufterproof, die kan vanalles hebben.”

Druk rond Arnhem

Door terugkerende Duitse vakantiegangers staan de wegen rond Arnhem maandag vol. Belangstellenden voor de huldiging komen daardoor mogelijk te laat.

