Keizer kwam in opspraak door de gang van zaken bij de overname van uitvaartbedrijf de Facultatieve. Een integriteitscommissie van de VVD doet daar nu onderzoek naar, onder leiding van commissaris van de Koning Willibrord van Beek.

LEES OOK: Rutte: VVD-voorzitter Keizer is integere man

Keizer hoopt later deze maand te worden herkozen als VVD-voorzitter. Hij is de enige kandidaat, maar het is niet duidelijk of de verkiezing doorgaat.