Wegens de stremming worden bussen in gezet tussen Tilburg en Eindhoven en Den Bosch en Eindhoven. De wachttijden voor de bussen loopt in sommige gevallen op tot meer dan veertig minuten. Daardoor staan er lange rijen tot in het station, zegt ProRail.

Het spoor bij Boxtel is sinds maandagmiddag 16.00 uur gestremd. De NS meldt dat de storing tot zeker 19.30 uur duurt.