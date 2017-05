Koebelactiviste wordt alsnog Zwitserse

In sommige delen van Zwitserland mogen burgers stemmen over naturalisatie van buitenlanders. Het dorp Gipf-Oberfrick, waar Holten woont, stemde tot twee keer toe tegen haar aanvraag. Holten tekende beide keren bezwaar aan bij de autoriteiten in Aargau, met succes. Holtens inzet voor dierenwelzijn en de media-aandacht daarvoor zijn geen geldige argumenten om haar de Zwitserse nationaliteit te weigeren, aldus het kantonbestuur. Wat ze doet valt onder de vrijheid van meningsuiting.

Holten, een veganiste, ziet de typisch Zwitserse bellen voor koeien als dierenmishandeling. Ze begon een campagne, onder meer op Facebook, om een einde aan het gebruik te maken. Tot woede van Zwitsers, die vonden dat ze maar naar Nederland moest verhuizen als ze de bellen niet wilde horen.

Nancy Holten

Het was niet de eerste keer dat Holten zich tegen een Zwitsers fenomeen verzet. Ze had ook een klacht ingediend wegens geluidsoverlast omdat elke ochtend om zes uur de kerkklok in haar woonplaats Gipf-Oberfrick minutenlang luidde.