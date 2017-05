’Kaap 4 mei niet!’

Dat stellen partijen in de Tweede Kamer en het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Zij reageren verontwaardigd op het plan om donderdagavond in Amsterdam 3000 papieren kruisen neer te leggen op het Rembrandtplein, vlak bij de herdenking op de Dam. Initiatiefnemer is een activistische dominee. Het CIDI vraagt burgemeester Van der Laan de actie te verbieden. ’Wie alles wil herdenken, herdenkt uiteindelijk niets’, aldus de Joodse organisatie.

In de Tweede Kamer klinkt bijval. De CU vindt het „een misplaatste actie”, zegt fractievoorzitter Segers. SGP-voorman Van der Staaij heeft er „volstrekt geen behoefte aan om het karakter van de dodenherdenking aan te tasten door al het wereldleed, hoe tragisch ook, hier aan toe te voegen.” Ook het CDA vindt dat de betekenis van de dodenherdenking niet mag verwateren en steunt het CIDI.

PVV-Kamerlid Bosma: „Vier mei gaat over onze oorlog. Onze slachtoffers en onze helden.” Daar moet volgens hem niks aan veranderd worden.

