,,De politie heeft vorige maand een 17-jarige Lekkerkerker aangehouden op verdenking van het plegen van ontucht.’’ De ouders van twee jonge kinderen hadden bij de politie aan de bel getrokken. Later bleek ook nog een derde kind een mogelijk slachtoffer te zijn. ,,Het onderzoek loopt nog.’’

Een oom van twee slachtoffertjes zegt dat er inmiddels vier aangiften binnen zijn van ontucht over meerdere jaren, maar dat wil het OM niet bevestigen. „De zaak wordt achter gesloten deuren behandeld omdat de verdachte minderjarig was toen hij werd opgepakt.” De verdachte is inmiddels weer thuis met een contactverbod en een behandelverplichting. De oom van de slachtoffers: ,,Hij is al met de ontucht begonnen toen hij een jaar of dertien was. Ik vind het moeilijk dat hij nu gewoon thuis is. Hij heeft vorige week alsof er niets aan de hand is zijn verjaardag gevierd.’’

In het dorp kennen de mensen de geschiedenis. Samengevat: De verdachte is zoon in een fijn gezin, de ouders zijn leuke mensen die veel doen voor het dorp en de gemeenschap. ,,We vinden het eerder zielig voor de ouders’’, zegt een buurtwinkelier. De moeder van de tiener wil niet reageren op de verdenking.