„De situatie is alarmerend. De minister van Infrastructuur heeft alle middelen uitgeknepen. De opleving na de crisis is onderschat. Eén procent economische groei zorgt voor 9% meer files. Vooral tussen Amsterdam, Den Haag, Breda, Eindhoven, Arnhem, Zwolle en Utrecht is er geen doorkomen meer aan. Stadscentra slibben dicht en ook toevoerwegen en overvolle treintrajecten zijn een acuut probleem”, stelt woordvoerder Edwin van Scherrenburg van ondernemersorganisatie VNO/MKB.

Met de nachtmerrie van de Merwedebrug vers in het geheugen vraagt exportorganisatie Evofenedex extra aandacht voor verouderde bruggen, tunnels en sluizen.

