Aantal verkeersdoden blijft stijgen

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. De recente getallen bevestigen de vrees die een mega-coalitie van 32 organisaties zoals de ANWB, Veilig Verkeer Nederland (VVN) en SWOV onlangs in De Telegraaf al uitten.

„Ik ben niet verbaasd over deze nieuwe stijging. Zolang er niets gedaan wordt aan belangrijke oorzaken zoals te hoge snelheden, rijden onder invloed en het ongebreideld gebruik van de smartphone in het verkeer, zal er immers niets veranderen”, zegt directeur Felix Cohen van VVN.

„Het overduidelijk dat er veel meer prioriteit gegeven moet worden aan veiligheid. Als de nieuwe regering dat niet doet, zullen we het streven van verkeersminister Schultz van maximaal 500 verkeersdoden in 2020 zeker niet halen met het huidige beleid”, aldus Cohen.

Campagnes, apps, handhaving en wetten dragen allemaal bij aan een cultuurverandering. „Maar ook de burger zelf kan helpen het veiliger te maken”, meent de VVN-directeur. „Het moet heel normaal worden dat je niet reageert op oproepen en berichtjes vanuit de auto. Zoals het nu ook heel normaal is dat je een autogordel draagt en geen alcohol gebruikt als je nog de weg op moet.”

In 2016 kwamen 231 inzittenden van een personenauto om het leven; dit waren 186 bestuurders en 45 passagiers. Daarnaast overleden onder andere ook 189 fietsers, 51 voetgangers, 38 bestuurders van een scootmobiel, 41 brom- en snorfietsers, en 45 motorrijders bij een verkeersongeluk.

In de spitstijden tussen zeven en negen uur ’s ochtends en tussen vier en zes uur ’s middags komen per uur de meeste automobilisten om bij een ongeluk, meldt het CBS. Als rekening wordt gehouden met het aantal gereden kilometers, is het risico op een dodelijk ongeluk bij automobilisten het grootst tussen middernacht en zeven uur ’s ochtends. Ook ’s avonds tussen zes en twaalf is het risico voor automobilisten relatief hoog.

Ook de ANWB is ontzet door de cijfers. „Deze stijging benadrukt opnieuw dat er dringend actie nodig is om het aantal verkeersdoden omlaag te brengen. Laten we ook niet vergeten dat het aantal ernstig gewonden de afgelopen jaren ook continu is gestegen (in 2015 waren dat er 21.300). In het najaar worden die cijfers bekend gemaakt, maar dit stemt niet hoopvol”, aldus een woordvoerder.