F-16's terug uit Litouwen

De Baltische staten beschikken zelf niet over gevechtsvliegtuigen. Daarom bewaken andere NAVO-lidstaten bij toerbeurt het luchtruim van deze landen. De Nederlanders namen de taak begin dit jaar over van de Fransen en dragen het dinsdag over aan de Polen.

De F-16’s opereerden vanaf een luchtmachtbasis bij de stad Siauliai. Ze onderschepten eind januari twee Russische vliegtuigen die geen contact hadden met de luchtverkeersleiding.

Nederlandse F-16’s namen deze controletaak voor het eerst in 2005 op zich. In 2014 na de bezetting van de Krim door de Russen patrouilleerden zij opnieuw boven de Baltische staten, toen waren ze tijdelijk gestationeerd in Malbork in het noordoosten van Polen.

Sinds maart zijn er ook extra Nederlandse militairen in Litouwen. Het gaat om ongeveer 270 mannen en vrouwen. De NAVO heeft in totaal vier bataljons naar Estland, Letland, Litouwen en Polen gestuurd met het oog op de Russische dreiging.