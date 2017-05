Terreurverdachten opgepakt in Sint-Oedenrode

Een van de verdachten, de 21-jarige Abdirahman, kwam donderdag weer vrij. Hij is formeel nog verdachte. In het regionale dagblad stelt Abdirahman dinsdag dat het het OM te doen was om zijn 22-jarige logé Mohammed, die lid zou zijn van terreurorganisatie Al-Shabaab. Hij leerde Mohammed - geboren in Arnhem - bijna vier jaar geleden kennen in Kenia.

Ze praatten nooit over terroristen. „Alleen over meisjes”, zegt Abdirahman. En ze speelden Fifa op zijn Playstation. Hij had naar eigen zeggen niet het idee dat Mohammed geïnteresseerd was in terreur.