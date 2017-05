Terror-vogels teisteren Brabants dorp

Vooral in de omgeving van uitspanning ’t Oventje is het oppassen geblazen. „Daar beschermen de ouders van jonge uiltjes hun jongen op een ferme manier.”

De gemeente kan niets anders doen dan waarschuwingsborden ophangen, omdat de wet natuurbescherming voorschrijft dat broedende vogels nu eenmaal met rust gelaten dien te worden.

Het is dus even behelpen in Landerd. Wie durft kan gewoon zijn route vervolgen en krijgt van de gemeente nog vier eenvoudige, maar „effectieve” tips mee, zo meldt omroep Brabant.

• Blijf uit de buurt van de roofvogel

• Blijf goed om je heen kijken

• Zorg dat je niet alleen bent

• Schreeuw en molenwiek met je armen

Wie zich met deze tips op zak niet zeker genoeg voelt, loopt de komende dagen maar beter een blokje om. De gemeente verwacht dat de jonge vogels over een paar dagen uit zullen vliegen.