Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Man zwaargewond na val bij bedrijf in Eindhoven

58 min geleden

EINDHOVEN - Bij Boels Verhuur aan de Ruysdaelbaan in Eindhoven is dinsdagmorgen rond half elf een man zwaargewond geraakt na een val. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.