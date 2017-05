De cocaïne werd eind maart ontdekt in de schacht van een van de ankerkettingen van een kolenschip uit Colombia. De drugs zaten in tweehonderd pakketten en zijn direct vernietigd.

De man was verantwoordelijk voor de inspectie van verschillende soorten lading, en had toegang tot veel haventerreinen. Het was niet iemand die in dienst van de overheid werkt.

Er wordt nog onderzocht of hij bij meer smokkelincidenten betrokken is. De man moet medio juli voor de rechter verschijnen, tot die tijd blijft hij vastzitten.

