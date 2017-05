Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Minder ontslagen om wangedrag bij Defensie

1 uur geleden

DEN HAAG - Bij Defensie zijn vorig jaar minder mensen ontslagen om wangedrag. In 2016 verloren 69 mensen hun baan vanwege een ernstige integriteitsschending. In 2015 ging het nog om 115 mensen. Dat staat in het dinsdag verschenen Jaarverslag Integriteit Defensie.