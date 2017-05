Het kabinet is niet direct voorstander van het makkelijker maken van het aangaan van kredieten in een ander land, meldt minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) dinsdag aan de Tweede Kamer. Hij wijst op het „hoge niveau” waarop consumenten in Nederland worden beschermd. Volgens hem staat die bescherming al onder druk door het aanbod van bijvoorbeeld flitskredieten uit andere lidstaten van de Europese Unie.

De Europese Commissie in Brussel wil bekijken of burgers in een ander EU-land makkelijker krediet kunnen krijgen. Door de consumentenbescherming in alle lidstaten op hetzelfde niveau te brengen (harmonisatie), zou die in Nederland kunnen verminderen, waarschuwt Dijsselbloem.