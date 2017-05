Botensnijders houden zich koest

Sinds maart kampten met name horeca-uitbaters met de overlast van de daders, die al snel de bijnaam ’botensnijders’ kregen. In het holst van de nacht sneden ze meermaals de spanbanden ,waarmee onder meer terrasboten, pleziervaartuigen en zelfs een zeiljacht aan de kade lagen geketend, los. Met als gevolg dat de boten al snel in het midden van de gracht dreven.

Een dure grap voor de ondernemers, en bovendien gevaarlijk. „Zo’n ding zal maar op drift gaan en de slaapkamer van een woonboot binnenvaren”, zegt botenverhuurster Sonja Bierenbroodspot begin april tegen De Telegraaf.

’Gesnapt op camerabeelden’

Kort daarvoor waren drie jongens die een terrasboot lossneden gesnapt op camerabeelden. Die beelden kreeg de politie ook in bezit en werden vorige week verspreid. Tevergeefs, zo lijkt het. „Er zijn op dit moment geen verdachten aangehouden. Er is één tip bij de politie binnengekomen en die wordt onderzocht”, laat een woordvoerder weten. Maar alle aandacht lijkt wel een ander resultaat te hebben gehad: „Er zijn geen nieuwe meldingen bij de politie binnengekomen.”

Al met al staat het aantal aangiften van botenknippen nu op tien. In sommige gevallen gaat het om meerdere boten, aldus de politie.