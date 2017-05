NRC-correspondent Israël moet land uit

NRC beschouwt het als een poging van Israël om „vrije en kritische nieuwsgaring over dat land te belemmeren.” Volgens de krant, die vergeefs een protest indiende, stonden de nieuwsorganisatie en correspondent al onder verscherpt toezicht van Israëlische functionarissen.

Walters werd begin vorig jaar op het matje geroepen vanwege bezorgdheid over de vermeende ’activistische’ manier waarop hij schrijft over Israël. Een bepaalde reportage zou ’het neersteken van onschuldige joden door Palestijnen legitimeren’, zo werd hem verweten.

Demissionair minister Bert Koenders betreurt het besluit van Israël. „Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de Israëlische autoriteiten meerdere keren aangesproken op deze kwestie, in goed overleg met NRC”, aldus de bewindsman. „Journalisten moeten kunnen schrijven wat ze willen. Persvrijheid is een groot goed. Die boodschap dragen we wereldwijd uit, ook richting Israël.”

D66-Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma pleit dinsdagavond in het VPRO-radioprogramma Bureau Buitenland voor het in het leven roepen van een speciaal fonds voor Nederlandse buitenlandcorrespondenten in nood. „Als een Nederlandse journalist in het buitenland door de staat wordt aangeklaagd of uitgezet, dan moet daar bij Buitenlandse Zaken een fonds voor zijn, zodat zo’n journalist bijvoorbeeld een advocaat kan inhuren.”