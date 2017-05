premium

Ministerie verdedigt plan dna-afname

42 min geleden

DEN HAAG - Na alle ophef heeft het ministerie van Volksgezondheid dinsdag het plan verdedigd dat in zeer speciale gevallen voor crimineel onderzoek dna moet worden afgestaan door bijvoorbeeld een ziekenhuis of laboratorium. Het gaat dan om genetisch materiaal (bijvoorbeeld in bloed, verwijderde galstenen of urinemonsters) dat daar wordt bewaard.