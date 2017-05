premium

Alarm om te hoge druk in opslagtank Botlek

Gisteren, 23:36

ROTTERDAM - Bij chemiebedrijf Huntsman in de Rotterdamse Botlek is de druk in een tank met chemicaliën dinsdagavond zo sterk opgelopen dat de brandweer is uitgerukt om het vat te koelen. De brandweer heeft waterkanonnen ingezet. Daardoor is de druk en de temperatuur nu aan het dalen. Dat meldt de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond. Eerder op de avond was de druk zo hoog dat de brandweer rekening hield met een explosie.