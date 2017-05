Deze ontwikkeling wordt door hoofddemograaf van het CBS Jan Latten ’natuurlijke krimp’ genoemd en is deels toe te schrijven aan de vergrijzing. Er werden in de eerste kwartaal 40.000 baby’s geboren, tegen 42.000 mensen die overleden. Ondanks de natuurlijke krimp is de bevolking vanwege migratie wel iets gegroeid.

De Nederlandse vrouw zorgt al jaren voor minder nageslacht. In 2016 kreeg zij gemiddeld 1,66 kind. Tien jaar geleden lag dit nog op 1,77. De onzekere economische situatie maakt het voor jongeren lastiger om een huis te kopen en ze hebben minder vaak een vaste baan. Ook denken sommigen dat nageslacht nadelig is voor hun carrière en wordt de komst van een kleine uitgesteld. „En van uitstel komt vaak afstel”, aldus Latten.

