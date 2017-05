Volgens hem kun je er namelijk het makkelijkst je angst overwinnen door precies hetgeen te doen wat je wilt ontlopen. „Laat een banaan uit aan een touwtje en roep „Áf, Chiquita! Of vraag een voorbijganger om honderd euro, of bestel in de boekhandel luid álles van de Kamasutra. Dan merk je dat afwijzing helemaal niet zo erg is. Laat ’ze’ maar denken!”

Lees verder: Weg met al die schaamte! Sliert wc-papier uit de broekband! (premium)